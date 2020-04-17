"الصحة العمانية": وفاة حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا
مسقط - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس "كورونا"، وهى لرجل يبلغ من العمر 76 عامًا، وتعد هذه سادس وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا الوباء.
وتتقدم وزارة الصحة إلى ذوي الفقيد - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - بخالص العزاء والمواساة.. سائلة الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكانت وزارة الصحة العمانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منها 26 حالة لعمانيين، و24 حالة لغير عمانيين.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:ماذا قال نعوم تشومسكي عن ترامب وظاهرته؟
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2673
عدد المصابين
-
596
عدد المتعافين
-
196
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2173432
عدد المصابين
-
554899
عدد المتعافين
-
147337
عدد الوفيات
إعلان