المغرب: تسجيل 245 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2528

الرباط - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 245 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 2528 حالة.

وأوضحت وازارة الصحة - في بيان اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9995 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.. لافتة إلى أن عدد الوفيات وصل الى 133 حالة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة؛ بينما بلغ مجموع حالات التعافي 273، بزيادة 24 حالة جديدة.