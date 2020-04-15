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ميركل: ألمانيا أحرزت نجاحا "هشا" في مواجهة كورونا

08:12 م الأربعاء 15 أبريل 2020
ميركل: ألمانيا أحرزت نجاحا "هشا" في مواجهة كورونا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء من أن بلادها حققت "نجاحا هشا وجزئيا" في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما طالبت ميركل المواطنين عقب محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الستة عشر، بالالتزام بالتدابير التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت المستشارة إلى أن المستشفيات لم تستنفد طاقتها بعد، وكذلك الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأوضحت ميركل أنه لا يزال يتعين على الألمان توخي "أقصى درجات الحذر"، مشيرة إلى أنه لم يتم اختراع لقاح مضاد للفيروس حتى الآن.

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