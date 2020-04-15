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موسكو تنتقد تعليق واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية

03:14 م الأربعاء 15 أبريل 2020
موسكو تنتقد تعليق واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية

وزارة الخارجية الروسية

موسكو- (د ب أ):

انتقدت وزارة الخارجية الروسية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، واعتبرت أن الشغل الشاغل لواشنطن دائما هو العثور على "مذنب" وإظهار "براءتها من كل الذنوب".

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا قوله، الأربعاء: "السياسيون في هذا البلد (أمريكا) دائما منشغلون بالبحث عن مذنب ... الشغل الشاغل لهم هو العثور على أنبوب الاختبار الأسطوري وتقديمه للعالم كدليل على ذنب الآخرين وبراءتهم من كل الذنوب".

وأعلن ترامب أمس الثلاثاء تعليق واشنطن دفع مساهماتها المالية لمنظمة الصحة العالمية. وقال إنه لن يتم تحويل أي أموال لها "حتى يتم تقييم دور المنظمة في إخفاء البيانات عن انتشار فيروس كورونا".

وزارة الخارجية الروسية منظمة الصحة العالمية دونالد ترامب موسكو فيروس كورونا

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