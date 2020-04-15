تايوان تستمر في وضع التأهب مع تراجع إصابات كورونا

تايبيه- (د ب ا):

أعلنت تايوان، الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من عدم تسجيل أي حالات جديدة، ولكنها حذرت من أن الفيروس مازال يمثل خطورة .

وقال مركز قيادة مكافحة الأوبئة المركزي إن الحالتين تعودان لمواطنين تايوانيين عادا مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المركز أن تايوان سجلت حتى اليوم 395 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 340 حالة لأشخاص قادمين من الخارج. كما سجلت تايوان ست حالات وفاة و 137 حالة شفاء.

وقال وزير الصحة تشين شيهو شونج إن تايوان قامت بعمل جيد في احتواء الفيروس، حيث لم يرتفع عدد حالات الإصابة المحلية.

مع ذلك، أضاف أنه يجب أن تبقى تايوان في حالة تأهب، مشيرا إلى أنه لن يتم إلغاء القيود المفروضة لمواجهة الفيروس في المستقبل القريب.

وقال في مؤتمر صحفي" لا نستطيع التعامل مع وضع وباء عالمي بإهمال"، مضيفا أن أعداد حالات الإصابة ارتفعت لأكثر من مليوني حالة منذ 3 أبريل الماضي.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية إن رفض منظمة الصحة العالمية انضمام تايوان لها لا يعرض فقط صحة 23 مليون مواطن للخطر، ولكنها تمنع دولا أخرى من الاستفادة من خبرة تايوان.