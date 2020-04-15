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إسبانيا: تسجيل 5092 إصابة جديدة بكورونا و523 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة

02:10 م الأربعاء 15 أبريل 2020
إسبانيا: تسجيل 5092 إصابة جديدة بكورونا و523 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة

فيروس كورونا

مدريد- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 523 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية.

في المقابل سجلت إسبانيا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء - ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة، تجاوز الـ5 آلاف، بعد انخفاض استمر 6 أيام، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 177 ألفا.

ووصل مجموع الوفيات في إسبانيا بسبب الفيروس إلى 18 ألفا و579 حالة وفاة، وهو ثالث بلد متضرر بالوباء بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

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