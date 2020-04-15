ألمانيا تسجل 285 وفاة ونحو 2500 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

برلين - (أ ش أ):

أعلن معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات بكورونا في ألمانيا ارتفعت إلى 3254 وفاة و127584 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

يذكر أن ألمانيا أعلنت - أمس - أن عدد المصابين بكورونا بلغ 126،600 مصاب وتم تسجيل 2998 حالة وفاة.. فيما تعافى 68200 شخص من العدوى.