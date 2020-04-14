أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

اليمن: الحوثيون مستمرون في خرق الهدنة واستهداف المناطق السكنية

10:36 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
اليمن: الحوثيون مستمرون في خرق الهدنة واستهداف المناطق السكنية

الحوثيون

اليمن - (أ ش أ)

قال مدير شرطة محافظة الحديدة عضو الفريق الحكومي اليمني لإعادة الإنتشار العميد نجيب ورق، إن مليشيا الحوثي، صعدت من خروقاتها وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأضاف العميد ورق، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال زيارته لخطوط التماس في جبهة حيس جنوبي المحافظة اليوم الثلاثاء، "إن المليشيا مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها، وواصلت استهداف الاحياء السكنية في المدينة بالقذائف والرشاشات الثقيلة".

من ناحية أخرى، دشن مدير شرطة الحديدة، حملة التوعوية الوقائية بوباء كورونا، بين أفراد الشرطة وطرق الوقاية، مؤكدًا خلال زيارته لعدد من أقسام الشرطة والنقاط الأمنية بمديريات الساحل، أهمية الالتزام بالطرق السليمة والصحيحة للوقاية.

هذا المحتوى من

الحوثيون اليمن استهداف المناطق السكنية مليشيا الحوثي فيروس كورونا

الخبر التالى:

بنسبة 569%.. المالية السودانية تعلن زيادة أجور موظفي الدولة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حرب الـ4 ساعات.. ماذا حدث في وكر خلية الأميرية الإرهابية؟ (تغطية خاصة)