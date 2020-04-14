اليمن: الحوثيون مستمرون في خرق الهدنة واستهداف المناطق السكنية

اليمن - (أ ش أ)

قال مدير شرطة محافظة الحديدة عضو الفريق الحكومي اليمني لإعادة الإنتشار العميد نجيب ورق، إن مليشيا الحوثي، صعدت من خروقاتها وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأضاف العميد ورق، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال زيارته لخطوط التماس في جبهة حيس جنوبي المحافظة اليوم الثلاثاء، "إن المليشيا مستمرة في استحداث مواقع قتالية لمسلحيها، وواصلت استهداف الاحياء السكنية في المدينة بالقذائف والرشاشات الثقيلة".

من ناحية أخرى، دشن مدير شرطة الحديدة، حملة التوعوية الوقائية بوباء كورونا، بين أفراد الشرطة وطرق الوقاية، مؤكدًا خلال زيارته لعدد من أقسام الشرطة والنقاط الأمنية بمديريات الساحل، أهمية الالتزام بالطرق السليمة والصحيحة للوقاية.