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باكستان: نتخذ الإجراءات لإعادة المواطنين العالقين في الخارج

08:58 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
باكستان: نتخذ الإجراءات لإعادة المواطنين العالقين في الخارج

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

إسلام آباد - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لإعادة الباكستانيين العالقين في الخارج.

وقال قريشي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن نحو 1600 باكستاني محصورين في الخارج عادوا إلى باكستان في أعقاب الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وأضاف أنه نحو ما بين 36 إلى 40 ألف باكستاني لا يزالون عالقين في مختلف الدول خاصة في الشرق الأوسط، وأكد أن الحكومة تبذل جهودها لجلبهم إلى البلاد.

وأصدر رئيس البرلمان الوطني الباكستاني اسد قيصر، توجيهاته إلى الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الباكستانيين المغتربين إلى البلاد، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع رفيع المستوى لاستعراض مشاكل الباكستانيين المقيمين في الخارج بسبب وباء كورونا.

ودعا رئيس البرلمان، المواطنين إلى البقاء في منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد، مضيفًا أن العالم بأسره يواجه وباء كورونا حاليا.

ومن جهة أخرى، حث رئیس الوزراء عمران خان، في تغريدة من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الباكستانيين العاملين في الخارج على مساعدة البلاد في الوقت الصعب، واصفا إياهم بمصدر القوة للبلاد.

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