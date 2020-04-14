البنك الزراعي: صرف منحة الـ 500 جنيه لـ 31.6 ألف عميل في أول يوم

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لعدد 31613 عميل، في أول أيام الصرف، من فروع البنك بقيمة نحو 15.8 مليون جنيه تقريبا .

وأشار فاروق في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن البنك يواصل اليوم صرف منحة العمالة غير المنتظمة، حيث سيتم توزيع صرف المنحة من البنك لعدد 480 ألف عميل موزعين على 4 أيام تنتهي يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن البنك قرر مد ساعات العمل استثنائيا بفروع البنك للساعة 5 مساء، تسهيلا على العملاء والتخفيف من التكدس في فروع البنك مع اتخاذ الإجراءات الأزمة للحفاظ على سلامة العملاء والمواطنين.

وأضاف فاروق أن العميل يصله رسالة بموعد الصرف وذلك اعتبارا من أمس الأحد، ويتعين على العميل الحضور إلى البنك بأصل الرقم القومي وكذلك صورة له، وسيقوم البنك بتسليم بطاقة ميزة للعميل وذلك لتدعيم الشمول المالي.

وذكر أنه على المواطن أن يتوجه في الموعد المحدد له إلى أقرب فرع من فروع البنك الزراعي المتوافرة في جميع أنحاء الجمهورية، بأكثر من ألف فرع لصرف المنحة، وذلك وفقا لمكان الإقامة الخاص بالمواطن.

واتخذ البنك الزراعي أمس الاثنين، مع بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، حزمة من الإجراءات التنظيمية للتسهيل على العملاء في صرف المنحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الموظفين، وتجنب التكدس والزحام داخل أو خارج فروع البنك للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحسب صور حصل عليها مصراوي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر مؤخرا صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، لمساعدة هذه الفئة من المواطنين على مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.