تركيا تفرض حظر تجول جديد في عطلة نهاية الأسبوع بالمدن الكبرى

أنقرة - (د ب أ)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إغلاقًا في عطلة نهاية الأسبوع للمرة الثانية على التوالي، لمنع انتشار فيروس كورونا، وحذر البنوك من تسريع الإقراض.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن أردوغان، قوله إنه يتعين على 31 مدينة الالتزام بحظر التجول من منتصف ليل 17 أبريل الجاري، إلى منتصف ليل 19 من نفس الشهر.

وجاء الإعلان الصادر بعد اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ليؤكد تصريحات سابقة أدلى بها مسؤول كبير طلب عدم ذكر هويته، حيث أوضح أن الحكومة تدرس تمديد الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع.

كما أصدر الرئيس التركي، تحذيرًا صارمًا للبنوك الخاصة، قائلا إنهم لا "يجتازوا الاختبار" من خلال تقديم القروض للشركات المضطربة.

وقال إن تركيا لن "تنحني" لأي فرض، بما في ذلك برنامج صندوق النقد الدولي.

وتم الإعلان عن حظر التجول الأول قبل ساعتين فقط من فرضه، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار موجة من التكالب على الشراء بذعر أدت إلى تحدي مجموعات من المواطنين للمبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي.

أثار الإطلاق الفاشل للقيود ضجة كبيرة، دفعت وزير الداخلية سليمان صويلو إلى تقديم استقالته في وقت متأخر أمس الأحد، لكن أردوغان رفضها.

وحتى اليوم الاثنين، سجلت تركيا 61049 حالة إصابة بفيروس كورونا، و1296 حالة وفاة.