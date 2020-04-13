جانتس يلقي بيانًا قبل ساعات من انتهاء تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
تل أبيب - (د ب أ)
يلقي النائب بيني جانتس رئيس الكنيست الإسرائيلي، بيانًا قبل ساعات من انتهاء تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، منتصف ليل الاثنين، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وكان جانتس، يجري مناقشات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن تشكيل حكوم وحدة طارئة من أجل التعامل بشكل أفضل مع تفشي فيروس كورونا.
وتوقفت المحادثات الأسبوع الماضي، ولم يمكن الطرفان من تجاوز خلافاتهما من أجل التوصل إلى اتفاق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت متحدثة باسم حزب "أزرق أبيض" الذي يترأسه جانتس، إن فرق التفاوض لا تزال تعمل على تشكيل حكومة.
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