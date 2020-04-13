مسئول أمريكي: الولايات المتحدة تقترب من ذروة تفشي كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

قال مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد اليوم الإثنين: "إن الولايات المتحدة تقترب من ذروة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي سيبدأ بعدها انتشار الوباء في التناقص".

وأضاف ريدفيلد ، في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية: "نقترب من الذروة الآن، سنعرف متى تكون الذروة حينما يكون اليوم التالي أقل فعليا من سابقة من حيث معدل الإصابات"، معتبرا أن الوضع في الولايات المتحدة مستقر في الوقت الحالي من حيث حالة الانتشار.

وسجّلت الولايات المتحدة حتى اليوم أكثر من 22 ألف حالة وفاة مرتبطة بكورونا على مستوى البلاد وأكثر من 557 ألف إصابة مؤكدة.