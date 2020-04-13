وفاة أول عسكري أمريكي بكورونا على متن حاملة الطائرات روزفلت

وكالات:

توفي أحد البحارة في وحدة العناية الطبية المركزة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-19 على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.

وفي بيان صادر عن "بيرل هاربر"، المقر الرئيسي لأسطول الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، فإن "بحارا في حاملة الطائرات يو إس إس ثيودر رزوفلت، والذي تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى يو إس نايفال جوام في 9 أبريل الماضي، توفي من مضاعفات مرض كوفيد-19 في 13 أبريل".

وأضاف البيان أنه تم حجب اسم البحار مدة 24 ساعة، حتى إبلاغ أقربائه.

وفي هذا السياق، تم إجراء فحوصات مخبرية لـ92% من البحارة الموجودين على متن المدمرة روزفلت، حيث تم التأكد من 585 إصابة بالفيروس حتى الآن.

وكانت أزمة تفشي كورونا على متن حاملة الطائرات الأمريكية أدت إلى إعلان البنتاغون إعفاء قبطان السفينة روزفلت بريت كروزييه من منصبه، كما أدى بوقت لاحق إلى استقالة توماس مودلي وزير البحرية الأمريكية بالوكالة.