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كندا تسجل 55 حالة وفاة جديدة بكورونا والإصابات تتخطى 22 ألفا

01:17 ص السبت 11 أبريل 2020
كندا تسجل 55 حالة وفاة جديدة بكورونا والإصابات تتخطى 22 ألفا

أرشيفية

أوتاوا - (أ ش أ):

سجلت كندا، الجمعة، 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 564 حالة، وفقا لإحصائيات رسمية.

وذكرت وكالة الصحة العامة الكندية - في بيان - أن البلاد سجلت اليوم 1344 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لتبلغ إجمالي الحالات 22092 حالة، بينها 5992 حالة شفاء، من بينهم 681 حالة غادرت المستشفيات اليوم، وبلغ إجمالي الحالات التي أجرت اختبار الفيروس 400785 شخصا.

وكشفت البيانات التي قدمتها وكالة الصحة العامة الكندية عن أن 71% من الحالات نتيجة العدوى المباشرة داخل المجتمع، بينما 29% كانت نتيجة سفر أو اتصال وثيق مع مسافر.

ومن جهتها، وصفت الدكتورة تيريزا تام، كبيرة مسؤولي الصحة العامة في البلاد، زيادة العدوى بين الكنديين في كندا بأنه تحول أساسي في الوضع.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه رؤساء وزراء المقاطعات طلب الحكومة الفيدرالية تفعيل قانون الطوارئ في البلاد؛ للتعامل مع النقص الحاد في الإمدادات.

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