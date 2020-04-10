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البعثة المصرية بجنيف تشارك في اجتماع مع مفوضة حقوق الإنسان بشأن كورونا

06:33 م الجمعة 10 أبريل 2020
البعثة المصرية بجنيف تشارك في اجتماع مع مفوضة حقوق الإنسان بشأن كورونا

السفير علاء يوسف

القاهرة في + (أ ش أ):

شاركت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، في اجتماع، عبر الإنترنت، مع ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وذلك بمشاركة رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمندوبين الدائمين للدول لدى الأمم المتحدة وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

وأكد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كلمته خلال الاجتماع، ضرورة اتباع نهج شامل فى التعامل مع تحديات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأزمة، لاسيما أثرها على الحق في الحياة والعمل والغذاء والصحة والنفاذ إلى الدواء وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وطالب المندوب الدائم لمصر المفوضة السامية بالمساهمة فى ضمان شمول خطط الاستجابة الدولية توصيات لتخفيف آثار الأزمة، وخاصة في الدول النامية التي تعاني من موارد وقدرات طبية محدودة، فضلاً عن الإجراءات التى يمكن اتخاذها لتخفيف عبء الدين الخارجي على تلك الدول.

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علاء يوسف جنيف الإنترنت حقوق الإنسان فيروس كورونا

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