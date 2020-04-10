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الحبس 9 أشهر لفيتنامي رفض وضع قناع للوقاية من كورونا

04:23 م الجمعة 10 أبريل 2020
الحبس 9 أشهر لفيتنامي رفض وضع قناع للوقاية من كورونا

تعبيرية

هانوي- (د ب أ):

قضت محكمة شمالي فيتنام اليوم الجمعة بحبس رجل تسعة أشهر لرفضه ارتداء قناع للوجه للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 ولاعتدائه على رجلي شرطة عند نقطة تفتيش.

وقالت محكمة في مقاطعة كوانج ننه، على بعد نحو أربع ساعات من هانوي اليوم الجمعة ،إن داو سون آن، 30 سنة، تم اتهامه "بمقاومة ضابط إنفاذ قانون أثناء تأدية واجباته الرسمية".

وبحسب لائحة الاتهام، حدثت الواقعة حوالي الساعة الرابعة مساء (0900 بتوقيت جرينتش) في الرابع من أبريل. وشاهد الضباط الذين يديرون نقطة التفتيش داو سون آن على متن دراجة نارية خلف صديقه. لم يكن أي منهما يضع خوذة أو قناع وجه.

فيتنام فيروس كورونا

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