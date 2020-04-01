أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة شمال تكريت

09:00 م الأربعاء 01 أبريل 2020
مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة شمال تكريت

الشرطة العراقية

بغداد - (د ب أ)
أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شرطي وإصابة أربعة أخرين بينهم ضابطان بانفجار عبوة ناسفة شمال تكريت.
وقال المصدر إن "شرطيًا قتل وأصيب أربعة آخرين بينهم قائد كتيبة برتبة عميد وضابط آخر برتبة نقيب وشرطيان من كتيبة هندسة ميدان الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية، بانفجار عبوة ناسفة مساء اليوم في أثناء قيامهم بتطهير إحدى المناطق من مخلفات داعش في جبال مكحول شمالي تكريت مركز محافظة صلاح".
ومازالت مناطق مختلفة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر داعش، الذين يتخذون من الاحراش والبساتين والجبال نقاط انطلاق لتنفيذ عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على التنظيم المتطرف قبل أكثر من عامين
العراق انفجار الشرطة العراقية

الخبر التالى:

الإمارات تسجل حالتي وفاة و150 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 710

    عدد المصابين

  • 157

    عدد المتعافين

  • 46

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 837211

    عدد المصابين

  • 176058

    عدد المتعافين

  • 41250

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة.. وزيرة الصحة تكشف تحليل بيانات المصابين بكورونا