مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة شمال تكريت
09:00 م الأربعاء 01 أبريل 2020
بغداد - (د ب أ)
أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شرطي وإصابة أربعة أخرين بينهم ضابطان بانفجار عبوة ناسفة شمال تكريت.
وقال المصدر إن "شرطيًا قتل وأصيب أربعة آخرين بينهم قائد كتيبة برتبة عميد وضابط آخر برتبة نقيب وشرطيان من كتيبة هندسة ميدان الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية، بانفجار عبوة ناسفة مساء اليوم في أثناء قيامهم بتطهير إحدى المناطق من مخلفات داعش في جبال مكحول شمالي تكريت مركز محافظة صلاح".
ومازالت مناطق مختلفة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر داعش، الذين يتخذون من الاحراش والبساتين والجبال نقاط انطلاق لتنفيذ عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على التنظيم المتطرف قبل أكثر من عامين
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