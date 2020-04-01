ميركل تبدي استعدادًا لاستخدام تطبيق لتتبع سلاسل العدوى بكورونا

برلين - (د ب أ)



أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تأييدها لاستخدام تطبيق لتتبع سلاسل العدوى بفيروس كورونا المستجد في البلاد. ويُجرى حاليًا اختبار التطبيق في العاصمة برلين.

وقالت ميركل إنها ستستخدم هذا التطبيق بنفسها إذا أسفرت الاختبارات الحالية عن نتائج واعدة بتحقيق نجاح.

وفي أعقاب مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) مع رؤساء حكومات الولايات، قالت ميركل:" الشيء الواضح الآن هو أننا سنفعل هذا على أساس طوعي".

وأوضحت المستشارة أنه إذا اتضح خلال اختبارات هذا التطبيق أنه يُحَسِّن من تتبع حالات المخالطة للمصابين، فإنها "ستؤيد حتما توصية المواطنين به، كما أنني سأكون مستعدة أن أطبقه على نفسي أيضا، والمساعدة مع أشخاص آخرين".

وكانت نائبة المتحدث باسم الحكومةالألمانية، أولريكه ديمر، قالت في وقت سابق اليوم إن الحكومة تبحث على نحو حثيث بالتعاون مع معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، عن حل يمكن أن يكون فعالا بالنسبة للبلاد.

وذكرت ديمر أن رئيس ديوان المستشارية، هيلجه براون، يرى أن مساعي معهد "روبرت كوخ"، الذي يتعاون في ذلك مع معهد "فراونهوفر" البحثي والعديد من العلماء، "واعدة للغاية".

وأشارت إلى أن هذا التطبيق من الممكن أن يكون فعالا على نحو متجاوز للحدود في أوروبا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، إن تتبع الأشخاص المخالطين لأفراد مصابين بكورونا سيكون أسهل عبر التطبيق من أن يقوم موظف في سلطات الصحة بالاتصال بهؤلاء الأشخاص.

وأشارت ديمر، إلى أن الشخص المصاب، لن يكون بمقدوره الاتصال بشخص كان بجانبه في حافلة، على سبيل المثال لتحذيره من الإصابة.