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أمازون تواجه انتقادات لفصلها عاملا طالب بإجراءات وقائية من كورونا

07:18 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
أمازون تواجه انتقادات لفصلها عاملا طالب بإجراءات وقائية من كورونا

شركة أمازون

نيويورك - (د ب أ):
تواجه شركة أمازون العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت انتقادات لفصلها عاملا في الولايات المتحدة قاد إضرابا للمطالبة بإجراءات وقائية من فيروس كورونا.

وشارك العامل في تنظيم الإضراب بسبب أن الموظفين قالوا إن الشركة لا توفر الحماية المناسبة لهم من فيروس كورونا في مستودع للشركة بجزيرة ستيتن آيلاند في نيويورك.

وقال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو الثلاثاء إنه أمر مسؤول حقوق الإنسان في المدينة بإجراء تحقيق في تلك الواقعة.

ونفت أمازون تلك الادعاءات، وقال متحدث باسم الشركة إن العامل قام بذلك لأنه انتهك متطلبات الحجر الصحي وعرّض زملاءه للخطر.

وتواجه الشركة انتقادات بسبب ظروف العمل بها.

شركة أمازون إجراءات وقائية الولايات المتحدة فيروس كورونا

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