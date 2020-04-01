قطر تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

الدوحة - (د ب أ):

أعلنت قطر أمس الثلاثاء تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية إن حالة الوفاة الثانية تعود إلى مقيم /58 عاما/ كان يعاني من أمراض مزمنة.

وأضافت الوزارة أنه تم كذلك تسجيل 88 حالة إصابة إضافية جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات في قطر إلى 781 حالة ، موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى قطر وأخرى لمخالطين ، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وذكرت الوزارة أن 11 حالة تماثلت للشفاء ، وقالت إنها أجرت الفحص للكشف عن الفيروس على 2291 شخصا الثلاثاء ، مشيرة إلى أن "الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات الجديدة يرجع إلى استخدام تقنيات مخبرية جديدة ومتطورة للكشف، الأمر الذي يسهم في اكتشاف وبشكل أسرع للحالات المصابة والحد من تفشي الفيروس".