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تقرير: أمريكا تؤكد موقعها كأكبر مصدر للأسلحة في العالم

02:56 ص الإثنين 09 مارس 2020
تقرير: أمريكا تؤكد موقعها كأكبر مصدر للأسلحة في العالم

مقاتلات f35 أمريكية الصنع

ستوكهولم - (د ب أ):
قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة صدرت أكثر من ثلث إجمالي الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، ما عزز موقعها كأكبر بائع أسلحة في العالم.

وذكر المعهد- الذي يتخذ من السويد مقرا له، في أحدث مراجعة لعمليات نقل الأسلحة عالميا، أن حجم عمليات نقل الأسلحة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 6 بالمئة تقريبًا خلال الفترة بين عامي 2015 و 2019 ، مقارنة مع الفترة ما بين 2010 إلى 2014.

واستحوذت الولايات المتحدة على 36 بالمئة من مبيعات الأسلحة العالمية خلال هذه الفترة، حيث صدرت أسلحة إلى 96 دولة. وذهبت نصف مبيعاتها من الأسلحة إلى الشرق الأوسط.

وظلت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة، بنسبة 12 بالمئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية.

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