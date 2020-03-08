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بريطانيا تسجل ثالث وفاة بسبب فيروس كورونا

11:48 م الأحد 08 مارس 2020
بريطانيا تسجل ثالث وفاة بسبب فيروس كورونا

حالة فيروس كورونا

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، تسجيل ثالث حالة وفاة، رجل يبلغ 60 عامًا، في مستشفى نورث مانشيستر العام، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عبر موقعها الإلكتروني بالإنجليزية.

سجلت بريطانيا ، اليوم الأحد، 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 273 إصابة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعقد اجتماعا مع خبراء المجال الطبي لإعداد خطة للتعامل مع تفشي الفيروس.

وأفادت صحيفة "ميرور" المحلية بأن وزراء الحكومة يعدون خطة لحصيلة وفيات محتملة قد تصل إلى 100 ألف شخص.

فيروس كورونا بريطانيا مستشفى نورث مانشيستر العام بوريس جونسون
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