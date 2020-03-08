السودان يناشد مصر وإثيوبيا للعودة إلى المفاوضات بشأن سد النهضة

وكالات

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانًا توضيحًا للرأي العام السوداني، بشأن ما جرى في اجتماع الدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، والذي عقد في 4 مارس الجاري، في القاهرة.

وذكر البيان، أن السودان أبدى تحفظه على مشروع القرار الخاص بسد النهضة الذي أدرجته مصر، في أعمال المجلس الوزاري نظرًا لعدم التشاور مع حكومة السودان بشأنه وقبل إيداعه أعمال المجلس.

وأكدت الخارجية، أن مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي بواشنطن للوصول لإتفاقٍ بين الدول الثلاث مصر، والسودان، وإثيوبيا، حول عملية الملء والتشغيل للسد.

وأوضح البيان، أن السودان تقدم بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والإبتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والإستقطاب الذي لايخدم الهدف المنشود في الإتفاق على خارطة طريقٍ تخدم المصالح المائية للدول الثلاث وتؤمن لها متطلبات التنمية المستدامة.

وتابع، أن مصر رفضت إدخال أي تعديلٍ على نص مشروع القرار الأمر الذي دفع السودان لإبداء تحفظه.

ويناشد السودان كلاً من مصر وأثيوبيا للعودة للمفاوضات للوصول للإتفاق المرضي، يكرر دعوته لهما بالإبتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلبًا على عملية التفاوض.

وشدد البيان على أن السودان حريص كل الحرص على إنجاح المفاوضات بشأن سد النهضة، بما يصب في مصالح الدول الثلاث.