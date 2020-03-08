إحالة دعوى تطالب بوقف بث برنامج "ملائكة الرحمة" للمفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المطالبة بوقف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، المذاع على قناة صوت العرب، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة وشخص النقيبة بصفتها، لهيئة المفوضين، لإعداد التقرير اللازم.

وأقام الدعوى، عماد الضبع المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، وكيلاً عن نقيب الممرضين الدكتورة كوثر محمود، واختصم فيها رئيس مجلس إدارة قناة صوت العرب، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وحملت الدعوى رقم 21045، لسنة 74 قضائية، وطالبت نقيب الممرضين، في دعواها بوقف إيقاف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، المذاع على قناة صوت العرب، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة وشخص النقيبة بصفتها، والعبارات المسيئة للنقيبة، والتركيز على الجانب السلبي دون الإيجابي.

وتابعت الدعوى، أن محتوى الحلقات يتضمن العديد من العبارات المسيئة والسب والقذف، والتشهير، واستضافة ضيوف بعينهم متغاطين عن حق الطرف الأخر في الرد، وكذلك الخوض في اسرار النقابة الداخلية.