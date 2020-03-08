إصابة 21 شخصا بكورونا في التشيك

براغ- (د ب أ):

ذكر رئيس وزراء التشيك، اندريه بابيس أن بلاده سجلت 21 حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة شخصين آخرين أمس السبت.

وكانت التشيك قد أعلنت بالفعل حظر استقبال رحلات الطيران القادمة من كوريا الجنوبية التي سجلت الكثير من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جهة أخرى عززت الحكومات الأوروبية استعداداتها، وسط مخاوف بشأن الانتشار المستمر لتفشي الفيروس.

ومن بين تلك الإجراءات إلغاء الأحداث وإغلاق المدارس وسبل أخرى لتقليص التداعيات الواسعة للفيروس.