إجلاء ثلاثة مصريين من مقاطعة خوباي الصينية على متن طائرة إماراتية

(وكالات):

أجلت السفارة المصرية في بكين، الأربعاء، ثلاث مصريين عالقين في مقاطعة خوباي بالصين، بعد أن تعذر إجلائهم على متن الطائرة المصرية في 2 فبراير الماضي لأسباب مختلفة، على رأسها الاشتراطات الطبية الصينية للإجلاء، وذلك على متن طائرة إماراتية حملت العديد من الجنسيات من مدينة "ووهان".

وأكد محمد البدري، سفير مصر في بكين، أن عملية الإجلاء تمت من خلال التنسيق بين وزارتي الخارجية بالدولتين، وبالتعاون بين السفارتين المصرية والإماراتية في بكين. وأكد على أن المواطنين الثلاثة بصحة جيدة وأنه تم الاطمئنان عليهم بعد ترتيب كافة الإجراءات وتذليل كافة العقبات وهم على متن الطائرة.

وتابعت السفارة المصرية بأبوظبي استقبال العاصمة الإماراتية للمواطنين المصريين الثلاث على متن الطائرة الخاصة التي خصصتها دولة الإمارات لإجلاء 205 شخص من رعايا عدة دول عربية، حيث توجَه السفير شريف البديوي، سفير مصر بأبوظبي، بالشكر والتقدير لجهود دولة الإمارات في نقل المواطنين المصريين والعرب، مع الإشادة بتنسيق الجانب الإماراتي مع كلٍ من السفارة المصرية بأبوظبي وسفارتنا في بكين لإنجاح هذه المهمة.

كما تواصل السفير المصري بأبوظبي مع قائد فريق الاستجابة الطبي بدائرة الصحة الإماراتية "مطر النعيمي" الذي أكد وصول الطائرة وعلى متنها المواطنين المصريين الثلاث، موضحاً أنه تم نقلهم جميعاً إلى مدينة الإمارات الإنسانية، المدينة الطبية التي جهزتها السُلطات الإماراتية لاستقبال الحالات القادمة من الصين، المُحتمَل إصابتها بالفيروس، وذلك لإقامتهم بها لفترة أسبوعين على الأقل لمُتابعة حالتهم الصحية والنظر في تحويل الحالات التي تأكد إصابتها بالمرض إلى المُستشفيات المُتخصصة بالدولة، أو الإفراج عن الحالات السليمة لاستئناف حياتهم الطبيعية وعودتهم إلى بلادهم .

وتواصلت السفارة بأبوظبي كذلك مع المواطنين المصريين الثلاث فور وصولهم للعاصمة الإماراتية، حيث أكدوا أنهم بحالة جيدة وأن الجانب الإماراتي قام بتوفير الرعاية الصحية لهم بمدينة الإمارات الإنسانية، إلى حين الاطمئنان على حالتهم الصحية، مع توقعهم ألا تتعدى فترة إقامتهم هذه 25 يوماً على أقصى تقدير، وجاري مُتابعة السفارة لحالتهم إلى حين الاطمئنان على حالتهم الصحية وعودتهم لأرض الوطن سالمين.