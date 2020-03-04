كاليفورنيا الأمريكية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، إلى 11 حالة وفاة، اليوم الأربعاء، بعدما سجلت ولاية كاليفورنيا أول حالة وفاة بها.

وقال مسؤولو الصحة في منطقة شمال كاليفورنيا "أعلنت هيئة الصحة العامة في مقاطعة بليسر وفاة أحد السكان جراء إصابته بفيروس كوفيد-19".

وجاء في بيان أن "الشخص، وهي امرأة كبيرة وتعاني من أمراض صحية، كانت حالة الإصابة الثانية المؤكدة بالفيروس في المقاطعة والآن أصبحت أول حالة وفاة جراء المرض في كاليفورنيا ".

ويرجح أن المرأة أصيبت بالفيروس عندما كانت على متن سفينة سياحية الشهر الماضي توجهت من مدينة سان فرانسيسكو إلى المكسيك.