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قطاع غزة يسجل إصابتين جديديتن بكورونا والإجمالي 12 حالة

10:42 م الثلاثاء 31 مارس 2020
قطاع غزة يسجل إصابتين جديديتن بكورونا والإجمالي 12 حالة

فيروس كورونا

وكالات
أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) بين لمحجورين العائدين إلى القطاع، لافتة إلى أن صحتهم مستقرة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام,

بهذا يرتفع أعداد الإصابات داخل القطاع، إلى 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور
فيروس كورونا قطاع غزة فلسطين

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