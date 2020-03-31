قطاع غزة يسجل إصابتين جديديتن بكورونا والإجمالي 12 حالة

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) بين لمحجورين العائدين إلى القطاع، لافتة إلى أن صحتهم مستقرة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام,