قطاع غزة يسجل إصابتين جديديتن بكورونا والإجمالي 12 حالة
10:42 م الثلاثاء 31 مارس 2020
وكالات
أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) بين لمحجورين العائدين إلى القطاع، لافتة إلى أن صحتهم مستقرة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام,
بهذا يرتفع أعداد الإصابات داخل القطاع، إلى 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور
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