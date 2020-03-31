أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

انتشال جثث 3 مهاجرين غير شرعيين وإنقاذ 13 آخرين غربي الجزائر

02:48 م الثلاثاء 31 مارس 2020
انتشال جثث 3 مهاجرين غير شرعيين وإنقاذ 13 آخرين غربي الجزائر

أرشيفية

الجزائر- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري بأن خفر السواحل الجزائري انتشل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ثلاث جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية بعرض البحر في مدينة مستغانم غربي البلاد.

وذكرت صحيفة " الخبر" في موقعها الالكتروني اليوم أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل تدخلت في حدود الساعة الثانية، من صباح اليوم لإنقاذ عدد من الأشخاص كانوا بصدد الإبحار السري نحو إسبانيا.

وأشارت إلى أن عملية البحث كللت بالعثور على مهاجرين غير شرعيين على بعد 4 كيلومترات شمال شاطئ سيدي المجدوب (خروبة) ببلدة مستغانم.

وكشفت عن أنه جرى إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية من السنغال، وغينيا، وتوجو ومالي، وانتشال ثلاث جثث أخرى بعد انقلاب القارب الذي كانوا على متنه.

الجزائر مدينة مستغانم إسبانيا السواحل الجزائري

الخبر التالى:

الحكومة الألمانية توافق على توريد غواصة لمصر و4 سفن حربية لإسرائيل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 786607

    عدد المصابين

  • 165874

    عدد المتعافين

  • 37832

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محافظتان في مصر فقط بدون كورونا.. ما هما؟