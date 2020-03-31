انتشال جثث 3 مهاجرين غير شرعيين وإنقاذ 13 آخرين غربي الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري بأن خفر السواحل الجزائري انتشل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ثلاث جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية بعرض البحر في مدينة مستغانم غربي البلاد.

وذكرت صحيفة " الخبر" في موقعها الالكتروني اليوم أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل تدخلت في حدود الساعة الثانية، من صباح اليوم لإنقاذ عدد من الأشخاص كانوا بصدد الإبحار السري نحو إسبانيا.

وأشارت إلى أن عملية البحث كللت بالعثور على مهاجرين غير شرعيين على بعد 4 كيلومترات شمال شاطئ سيدي المجدوب (خروبة) ببلدة مستغانم.

وكشفت عن أنه جرى إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية من السنغال، وغينيا، وتوجو ومالي، وانتشال ثلاث جثث أخرى بعد انقلاب القارب الذي كانوا على متنه.