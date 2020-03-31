روبرت كوخ يتوقع زيادة معدل الوفيات إثر الإصابة بكورونا في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أنه يتوقع زيادة معدل الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر اليوم الثلاثاء إن المعدل يبلغ حاليا في ألمانيا 8ر0 بالمئة، واستدرك قائلا: "ولكن الإخطارات بحالات الوفاة يكون بها تأخير في الوقت، الأشخاص لا يموتون إلا بعد مسار مرضي معين".

وتابع فيلر قائلا: "للآسف لدينا حاليا حالات في مراكز الرعاية ودور المسنين. إننا مضطرون للتسليم بأن معدل الوفيات سوف يزداد بناء على ذلك".

يشار إلى أن معدل الوفيات المبني على الحالات المسجلة يقل في ألمانيا حتى الآن بشكل واضح عن المعدل في الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ إجمالا 7.6 بالمئة تقريبا.

ويرى فيلر أن السبب وراء المعدل الذي لا يزال معتدلا حتى الآن بألمانيا يرجع إلى كثرة عدد الاختبارات المبكرة التي تم إجراؤها، وأوضح أنه لهذا السبب تم تسجيل عدد كبير من الحالات البسيطة في ألمانيا التي لا تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف أنه حتى الآن يبلغ متوسط عمر المصابين في ألمانيا 47 عاما، ويتم إجراء الاختبار لنحو 350 ألف شخص في ألمانيا أسبوعيا، وقال إنه لا يمكن إجراء مزيد من الاختبارات التقليدية في الوقت الحالي.