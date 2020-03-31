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لأول مرة في التاريخ.. كورونا يجبر مجلس الأمن على آلية جديدة للتصويت

05:56 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
لأول مرة في التاريخ.. كورونا يجبر مجلس الأمن على آلية جديدة للتصويت

مجلس الأمن الدولي

اضطر مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، اللجوء للتصويت لتسيير شؤونه في وباء كورونا العالمي، التي فرضت على أعضائه، العمل عن بُعد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وأثر "كورونا" الذي يضرب نيويورك بشدّة، وتوجيهات العزل والعمل عن بعد، على أداء مجلس الأمن مهامه، حيث فرض "ابتكار قواعد" لتسيير شؤون المجلس، كي لا يضطر للتوقف عن العمل بشكل تام، وفق سكاي نيوز.

ووافق المجلس على 4 قرارات، تم بموجب أحدها تمديد ولاية الخبراء الأمميين المكلفين مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، التي شارفت على الانتهاء، حتى نهاية أبريل 2021.

وبموجب القرارين الثاني والثالث مدّد المجلس لغاية نهاية يونيو مهمة بعثة السلام الأممية في الصومال، ولغاية نهاية مايو مهمّة البعثة الأممية في دارفور.

والسبب في الفترة الوجيزة لهذين التمديدين هو "الضبابية" المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

أمّا القرار الرابع فيرمي لتعزيز حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

مجلس الأمن الدولي فيروس كورونا الصومال كوريا الشمالية الأمم المتحدة

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