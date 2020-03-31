​​​طلب إحاطة في البرلمان بشأن تسريح العاملين بالمدارس الخاصة

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن شكاوى تسريح العاملين بالمدارس الخاصة، وعدم التنسيق بشأن صرف رواتبهم حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني بعد الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال "طلعت" في بيان الاثنين، إن الجهود المصرية، في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مثلت نموذج علمي وإيجابي للمواجهة الشاملة من مختلف مؤسسات الدولة، ولاقى ذلك إشادات من الداخل والخارج، حيث الرؤية المختلفة من القيادة السياسية والتي استهدفت صحة وسلامة المواطن المصري، وعملت على تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتقليل للتجمعات، وتخفيف العمالة، وحظر الانتقال.

وأضاف عضو مجلس النواب، بأن المنظومة التعليمية كانت مسار لهذه الإجراءات والتدابير، بداية من تأجيل الدراسة وما لاحقها من إلغاء الأمتحانات واستبدالها بمشروعات بحثية، إلا أن العديد من المدارس الخاصة بالمنظومة التعليمة أعتبرت هذه الإجراءات إنهاء للفصل الدراسي الثاني وبدأت فى تسريح المدرسين، لعدم صرف رواتبهم والتي كان مقرر لها حتى نهاية الفصل الدراسي في يوليو المقبل، مما أثر بالسلب على أوضاعهم وحياتهم.

ولفت النائب إلى أنه بكل تأكيد تسريح العاملين يحدث خلل في حياتهم، وهو الأمر الذي لابد أن ينتبه له الجميع من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص سواء في المنظومة التعليمة أو غيرها من المجالات، حيث أن أزمة كورونا تواجه العالم أجمع وليس مصر بمفردها، وبالتالي علينا أن نتكاتف ونتحمل المسؤولية ولا نزيد الضغوط على المواطنين، ونقتضي بما تقوم به الحكومة تجاه العاملين بها، وحجم التسهيلات التي تقدم من أجل المرور من هذه المرحلة بأقل التداعيات السلبية، ومن ثم المدارس الخاصة عليها أن تواكب الظروف وتتوقف عن تسريح العاملين بها سواء على مستوى المدرسين أو الموظفين.

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