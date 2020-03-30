التحالف يشن عملية نوعية في اليمن استهدفت الحرس الثوري وميليشيا الحوثي

وكالات:

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، شن عملية عسكرية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران ردا على الهجمات الأخيرة للميليشا على مدن سعودية.

وأكد بيان التحالف الدولي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تدمير طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين، واستهداف أماكن تواجد خبراء الحرس الثوري الإيراني ومخازن أسلحة.

وأشار التحالف العربي إلى أن الأهداف توزعت على مناطق سيطرة الحوثيين بما فيها الحديدة.

وقال الناطق باسم التحالف العربي، إنه في الوقت العصيب لمحاربة كورونا النظام الإيراني يستمر بدعم ذراعه الإرهابي باليمن.

‏‎ولفت إلى أن ميليشيات التحالف خزنت الصواريخ والأسلحة في الحديدة رغم اتفاق وقف النار.