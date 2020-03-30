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ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في إيران إلى 2757 شخصا

03:44 م الإثنين 30 مارس 2020
ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في إيران إلى 2757 شخصا

وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش

طهران - أ ش أ
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، بلغ حتى اليوم الاثنين، 41 ألفا و495 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالوباء 2757.
وقال جهانبور - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "مهر" الإيرانية - إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3 آلاف و186 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 41 ألفا و495 حالة حتى الآن بينهم 3 آلاف و511 حالة في وضع حرج.
وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 13 ألفا و911 شخصا حتى الآن، بينما توفي 117 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 2757 شخصا.

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