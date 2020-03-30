المكسيك: 4 وفيات و145 إصابة جديدة بكورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الاثنين، عن تسجيل 145 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما نقلت رويترز الإخبارية.

بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 993، بينما بلغ عدد الوفيات 20 حالة.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى تزايد وتيرة الإصابات اليومية بالفيروس في البلاد.