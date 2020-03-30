أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

المكسيك: 4 وفيات و145 إصابة جديدة بكورونا

10:10 ص الإثنين 30 مارس 2020
المكسيك: 4 وفيات و145 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الاثنين، عن تسجيل 145 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما نقلت رويترز الإخبارية.

بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 993، بينما بلغ عدد الوفيات 20 حالة.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى تزايد وتيرة الإصابات اليومية بالفيروس في البلاد.

المكسيك فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصحف اللبنانية ترجح أن تُقر الحكومة غدًا خطة عودة المغتربين اللبنانيين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 609

    عدد المصابين

  • 132

    عدد المتعافين

  • 40

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 708020

    عدد المصابين

  • 150734

    عدد المتعافين

  • 33529

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان