أطباء يطالبون بتوزيع مركزي لمرضى كورونا على المستشفيات في أنحاء ألمانيا

برلين- (د ب أ):

طالب أطباء متخصصون في العناية المركزة بألمانيا بتوزيع مركزي للمصابين بفيروس كورونا المستجد على المستشفيات في كافة أنحاء ألمانيا.

وقال رئيس الجمعية الألمانية لطب الرعاية المكثفة والطورائ، أوفه يانسنز، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين إنه إذا وصلت أعداد المصابين إلى ذروتها في غضون "أسبوعين إلى أربعة أسابيع"، ستتجاوز المستشفيات في بعض المناطق حدود طاقتها الاستيعابية.

وأضاف يانسنز: "يتعين على الحكومة الألمانية أن تنشئ في أسرع وقت ممكن هيئة مركزية تتولى توزيع المرضى على المستشفيات الأقل عبئا على مستوى ألمانيا في حال الوصول إلى الذروة".

وناشد يانسنز إشراك معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل ووزارة الصحة الاتحادية ووزارة الداخلية والجيش الألماني في هذه الهيئة، موضحا أنه حتى يمكن تحقيق مثل هذا التوزيع على مستوى ألمانيا، يتعين إلزام المستشفيات التي بها وحدات عناية مكثفة بتسجيل طاقتها الاستيعابية في سجل وحدات العناية المركزة، مشيرا إلى أن نحو 700 مستشفى فقط من إجمالي نحو 1160 مستشفى سجلت طاقتها الاستيعابية في هذا السجل حتى الآن.