ترامب:أمريكا تتطلع لأن يكون أول يونيو موعدا لإنهاء انتشار كورونا
واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تأمل في أن ينتهي تفشي فيروس كورونا إلى حد كبير بحلول أول يونيو المقبل، وتكون البلاد "في طريقها إلى التعافي".
وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي إلى أنه يأمل ألا يكون لدى الولايات المتحدة حالات اصابة جديدة بحلول أول يونيو المقبل .
وقال عن التاريخ "هذا طموح. ولكن أعتقد أننا سنحققه ".
وكان ترامب قد توقع في وقت سابق أن يبلغ معدل الوفيات في الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد 19 ذروته في غضون أسبوعين.
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