أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ترامب: ذروة الوفيات جراء كورونا بالولايات المتحدة ستكون في غضون أسبوعين

01:37 ص الإثنين 30 مارس 2020
ترامب: ذروة الوفيات جراء كورونا بالولايات المتحدة ستكون في غضون أسبوعين

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن معدل الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد سيصل إلى ذروته بالولايات المتحدة في غضون أسبوعين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مساء الأحد، إنه سيمدد الإرشادات الحكومية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي" حتى 30 أبريل المقبل.

وأضاف أن بلاده تواجه جائحة غير مسبوقة وأن هذا الفيروس قوي نظرا لسرعة انتشاره"، مؤكدا إجراء تجارب عدة على عقاقير لعلاج فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار لتشخيص الإصابة بكورونا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تسريع إجراء الاختبارات سيسهم في تطويق الفيروس.

وأوضح أن بلاده قامت بعمل كبير لتجنب السيناريو الأسوأ في مواجهة الفيروس، مبينا أنه لو لم يتم التحرك لفقد أكثر من مليوني شخص حياتهم بسبب هذا الوباء.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله بأن يشكل نقل دم المتعافين وسيلة فعالة في مواجهة الفيروس، مؤكدا استعداده لاتخاذ كل ما يلزم لإنقاذ الناس وإنعاش الاقتصاد.

هذا المحتوى من

وفيات كورونا أمريكا دونالد ترامب فيروس كورونا

الخبر التالى:

الرئيس الأمريكي يضيف ولايتين إلى "مناطق الكوارث" بسبب فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 609

    عدد المصابين

  • 132

    عدد المتعافين

  • 40

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 708020

    عدد المصابين

  • 150734

    عدد المتعافين

  • 33529

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان