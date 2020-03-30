ترامب: ذروة الوفيات جراء كورونا بالولايات المتحدة ستكون في غضون أسبوعين

واشنطن - (أ ش أ):

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن معدل الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد سيصل إلى ذروته بالولايات المتحدة في غضون أسبوعين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مساء الأحد، إنه سيمدد الإرشادات الحكومية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي" حتى 30 أبريل المقبل.

وأضاف أن بلاده تواجه جائحة غير مسبوقة وأن هذا الفيروس قوي نظرا لسرعة انتشاره"، مؤكدا إجراء تجارب عدة على عقاقير لعلاج فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار لتشخيص الإصابة بكورونا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تسريع إجراء الاختبارات سيسهم في تطويق الفيروس.

وأوضح أن بلاده قامت بعمل كبير لتجنب السيناريو الأسوأ في مواجهة الفيروس، مبينا أنه لو لم يتم التحرك لفقد أكثر من مليوني شخص حياتهم بسبب هذا الوباء.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله بأن يشكل نقل دم المتعافين وسيلة فعالة في مواجهة الفيروس، مؤكدا استعداده لاتخاذ كل ما يلزم لإنقاذ الناس وإنعاش الاقتصاد.