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إسرائيل: وفيات كورونا ترتفع إلى 15 والإصابات 4247 حالةً

08:28 م الأحد 29 مارس 2020
إسرائيل: وفيات كورونا ترتفع إلى 15 والإصابات 4247 حالةً

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد وفياة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 15 حالة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وذكرت الوزارة الإسرائيلية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي وصلت إلى 4247 حالة إصابة مؤكدة.

وأوضح البيان، الذي نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن من بين المرضى هناك 66 في حالة خطيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة هو التوسع في إجراء الفحصوات.

فيروس كورونا وزارة الصحة في إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

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