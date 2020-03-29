النرويج تخطط لإجراء اختبارات عشوائية بين سكانها للكشف عن كورونا

كوبنهاجن - (د ب أ)

تخطط النرويج، لإجراء اختبارات عشوائية بين سكانها للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، وذلك في محاولة لفهم انتشار المرض بشكل أفضل.

وتناقش السلطات الصحية النرويجية حاليا توفير التمويلات والأمور اللوجيستية اللازمة لحملة الاختبارات العشوائية، حسبما قال ممثل للسلطة الصحية النرويجية لمحطة البث "إن آر كي" اليوم الأحد.

وتأمل النرويج في محاكاة أيسلندا، التي أجرت بالفعل أكبر عدد من اختبارات الكشف عن الفيروس على مستوى العالم وتعهدت بإجراء تلك الاختبارات على جميع السكان.

وقالت حكومة أيسلندا الأسبوع الماضي أنها أجرت اختبارات لـ 12 ألف شخص من سكانها البالغ عددهم 360 ألفا، ومن بين أولئك آلاف الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض.

وفي الوقت نفسه، أجرت النرويج حتى اليوم الأحد اختبارات لـ 85 ألف شخص من سكانها البالغ عددهم 37ر5 مليون شخص، وتأكد إصابة أربعة آلاف و102 شخص، أي بنسبة 4% ممن خضعوا للاختبارات.

وسجلت الدولة الإسكندنافية حتى الآن 22 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ، معظمها بين المرضى من كبار السن.