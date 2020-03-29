أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

النرويج تخطط لإجراء اختبارات عشوائية بين سكانها للكشف عن كورونا

07:24 م الأحد 29 مارس 2020
النرويج تخطط لإجراء اختبارات عشوائية بين سكانها للكشف عن كورونا

النرويج تخطط لإجراء اختبارات عشوائية بين سكانها لل

كوبنهاجن - (د ب أ)

تخطط النرويج، لإجراء اختبارات عشوائية بين سكانها للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، وذلك في محاولة لفهم انتشار المرض بشكل أفضل.

وتناقش السلطات الصحية النرويجية حاليا توفير التمويلات والأمور اللوجيستية اللازمة لحملة الاختبارات العشوائية، حسبما قال ممثل للسلطة الصحية النرويجية لمحطة البث "إن آر كي" اليوم الأحد.

وتأمل النرويج في محاكاة أيسلندا، التي أجرت بالفعل أكبر عدد من اختبارات الكشف عن الفيروس على مستوى العالم وتعهدت بإجراء تلك الاختبارات على جميع السكان.

وقالت حكومة أيسلندا الأسبوع الماضي أنها أجرت اختبارات لـ 12 ألف شخص من سكانها البالغ عددهم 360 ألفا، ومن بين أولئك آلاف الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض.

وفي الوقت نفسه، أجرت النرويج حتى اليوم الأحد اختبارات لـ 85 ألف شخص من سكانها البالغ عددهم 37ر5 مليون شخص، وتأكد إصابة أربعة آلاف و102 شخص، أي بنسبة 4% ممن خضعوا للاختبارات.

وسجلت الدولة الإسكندنافية حتى الآن 22 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ، معظمها بين المرضى من كبار السن.

الفحص العشوائي فيروس كورونا النرويج

الخبر التالى:

المغرب: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي وصل إلى 450 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 609

    عدد المصابين

  • 132

    عدد المتعافين

  • 40

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 708020

    عدد المصابين

  • 150734

    عدد المتعافين

  • 33529

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 وفيات من القاهرة