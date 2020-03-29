من الثالثة عصرا.. تقديم منع التجول في جدة لمواجهة "كورونا"

الرياض- (د ب أ):

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة غرب المملكة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الإضافية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر القول إنه تقرر أيضا تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة. ويستثني هذا الفئات المستثناة في قرار منع التجول.

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس السبت ارتفاع عدد الوفيات المسجلة بكورونا إلى 4 حالات والإصابات إلى 1203 حالات.

وكانت السعودية بدأت الخميس الماضي تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لتشمل منع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر، وتقديم موعد حظر التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.