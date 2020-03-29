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بريطانيا: القادم أسوأ.. ونسعى لتجاوز كورونا بـ 20 ألف وفاة فقط (فيديو)

05:59 ص الأحد 29 مارس 2020
بريطانيا: القادم أسوأ.. ونسعى لتجاوز كورونا بـ 20 ألف وفاة فقط (فيديو)

حافلة نقل جماعي في المملكة المتحدة

وكالات

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من إمكانية فرض إجراءات تأمين أكثر صرامة لمعالجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفق ما نقلت عنه صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكتب جونسون، الذي يخضع للعزل بعد إصابته بالفيروس، أن "أزمة فيروس كورونا ستزداد سوءًا قبل أن يتحسن الوضع"، مضيفًا: "كلما التزم الناس بالقواعد كلما كانت الحياة أقرب إلى طبيعتها".

وقال كبير علماء الأوبئة في الحكومة، البروفيسور نيل فيرجسون، إنه من المرجح أن يستمر الإغلاق حتى شهر يونيو، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لعدة أشهر بعد ذلك.

يأتي ذلك بعد أن سجلت بريطانيا أسوأ ارتفاع في عدد الوفيات الناتجة عن كورونا خلال 24 ساعة؛ إذ سجلت الوفيات أمس السبت 1019، في حين ارتفعت حالات الإصابة إلى أكثر من 17 ألفًا.

وعالميًا، تجاوز عدد القتلى 30 ألفًا، مع وفاة أكثر من 10 آلاف في إيطاليا وحدها.

وقال ستيفن باويس مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، في تصريحات السبت، إن بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسنًا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف حالة وفاة.

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