تركيا تسجل 11 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 108 حالة

أنقرة - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 108 أشخاص، إثر تسجيل 16 حالة جديدة.

وأوضح قوجة، في تغريدة عبر تويتر، أنه "تم إجراء 7 آلاف و641 فحصًا للكشف عن كورونا، أظهرت إصابة ألف و704 أشخاص"، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى 7 آلاف و402.

ولفت قوجة إلى إجراء ما مجموعه 55 ألف و464 فحصا للكشف عن كورونا.