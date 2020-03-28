أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تركيا تسجل 11 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 108 حالة

09:22 م السبت 28 مارس 2020
تركيا تسجل 11 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 108 حالة

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه

أنقرة - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 108 أشخاص، إثر تسجيل 16 حالة جديدة.

وأوضح قوجة، في تغريدة عبر تويتر، أنه "تم إجراء 7 آلاف و641 فحصًا للكشف عن كورونا، أظهرت إصابة ألف و704 أشخاص"، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى 7 آلاف و402.

ولفت قوجة إلى إجراء ما مجموعه 55 ألف و464 فحصا للكشف عن كورونا.

فخر الدين قوجة تركيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصحة الأردنية: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا والعدد الإجمالي 246

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 576

    عدد المصابين

  • 121

    عدد المتعافين

  • 36

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 642238

    عدد المصابين

  • 139540

    عدد المتعافين

  • 29908

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان