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صربيا تتجه لتشديد الإغلاق وسط زيادة قياسية في حالات الإصابة بكورونا

09:18 م السبت 28 مارس 2020
صربيا تتجه لتشديد الإغلاق وسط زيادة قياسية في حالات الإصابة بكورونا

فيروس كورونا

بلجراد - (د ب أ):

أعلنت صربيا، اليوم السبت، أنها ستزيد من تشديد الإجراءات الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث سجلت البلاد ارتفاعا قياسيا اليوم في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس.

وقال وزير الصحة زلاتيبور لونكار في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم إنه تم تسجيل 131 حالة إصابة جديدة منذ الليلة الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 659 حالة.

كما سجلت البلاد حالتي وفاة جديدتين بسبب الفيروس، لترتفع حصيلة حالات الوفاة في صربيا إلى 10.

وانتقد لونكار سكان بلجراد بشدة، قائلا إن العديد من الأشخاص تجولوا بالشوارع للاستمتاع بأول يوم دافئ بعد فترة من الطقس البارد، وأعلن عن توسيع حظر التجوال الحالي في عطلات نهاية الأسبوع.

فيروس كورونا بلجراد صربيا

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