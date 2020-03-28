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طالبان تسيطر على مركز منطقة بإقليم شمال شرق أفغانستان

02:01 م السبت 28 مارس 2020
طالبان تسيطر على مركز منطقة بإقليم شمال شرق أفغانستان

حركة طالبان

كابول- (د ب أ):

ذكر مسؤولون اليوم السبت أنه في أعقاب اشتباكات عنيفة، سيطرت حركة طالبان على مركز منطقة في إقليم "باداخشان" شمال شرق أفغانستان.

وذكر عضوا مجلس الإقليم،ناجي رضائي ومحبوب الرحمن طلعت أن مسلحي طالبان سيطروا على مركز منطقة "يومجان" بعد سلسلة من الاشتباكات العنيفة الليلة الماضية.

وأضاف عضوا المجلس أن عدد الضحايا لم يعرف، حيث استمرت الاشتباكات حول المبنى، طبقا لما ذكره المسؤولون.

واختفى 14 فردا على الأقل من قوات الأمن بعد مغادرة نقاط تفتيشهم بسبب القتال العنيف.

وأضاف العضوان أنه بالإضافة إلى مركز منطقة يومجان، سيطرت قوات طالبان أيضا على أربع قرى في منطقة جورم المجاورة.

وكانت طالبان قد سيطرت على ثلاث مناطق على الأقل في إقليم باداخشان لأعوام، من بينها جورم ويومجان وواردوج، قبل أن تعيد قوات الأمن الأفغانية السيطرة عليها قبل حوالي خمسة أشهر.

حركة طالبان أفغانستان مجلس الإقليم

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