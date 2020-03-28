بومبيو يبحث مع ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مكافحة كورونا
واشنطن (د ب أ)
أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا يوم الجمعة بممثل السياسية الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن بومبيو وبوريل أكدا على الدور الحيوي للعلاقات عبر المحيط الأطلسي في تعزيز الصحة العامة في العالم أجمع وفي مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأعرب وزير الخارجية عن قلقه إزاء تجدد القتال في العاصمة الليبية طرابلس ورحب بعملية الاتحاد الأوروبي الجديدة لفرض حظر الأسلحة الذي قررته الأمم المتحدة على ليبيا.
كما بحث بومبيو وبوريل القضايا العالمية المهمة، ومن بينها الأوضاع في كل من سورية وفنزويلا ومواجهة الدول المارقة.
وقالت اورتاجوس إن "وزير الخارجية أكد اهتمامنا المشترك بتأكيد المنظور الأوروبي- الأطلسي لدول غرب البلقان من خلال الترحيب بآمال فتح المفاوضات مع مقدونيا الشمالية وألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
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