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‏ترامب يوقع على خطة الإنقاذ للاقتصاد الأمريكي بقيمة ٢.٢ تريليون دولار

11:23 م الجمعة 27 مارس 2020
‏ترامب يوقع على خطة الإنقاذ للاقتصاد الأمريكي بقيمة ٢.٢ تريليون دولار

دونالد ترامب

وكالات:

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطة الإنقاذ للاقتصاد الأمريكي بقيمة ٢.٢ تريليون دولار، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ومرر مجلس النواب الأمريكي، خطة إنقاذ بقيمة تتخطى تريليوني دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن ثم بدوره أرسلها إلى ترامب الذي وقع عليها اليوم الجمعة.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لآخر الارقام كلا من الصين وإيطاليا بعدد الإصابات المشخصة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، بعد تسجيل 82.100 ألف إصابة، الجمعة.

وحذر خبراء من أن أرقام الإصابات المرتفع في أمريكا ما هي إلا بداية المعركة، حيث قال الدكتور، اشيش جها، رئيس معهد هارفرد للصحة العالمية: "سنكون على طريق وعر خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة".

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