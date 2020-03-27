أمريكا تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا.. والإصابات تتجاوز الصين وإيطاليا

وكالات:



سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، حصيلة قياسية بـ354 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحوالي 18 ألف إصابة خلال 24 ساعة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".



هذا ومرر مجلس النواب الأمريكي، خطة إنقاذ بقيمة تتخطى تريليوني دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسيرسلها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لآخر الارقام كلا من الصين وإيطاليا بعدد الإصابات المشخصة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".



وحذر خبراء من أن أرقام الإصابات المرتفع في أمريكا ما هي إلا بداية المعركة، حيث قال الدكتور، اشيش جها، رئيس معهد هارفرد للصحة العالمية: "سنكون على طريق وعر خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة".