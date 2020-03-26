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ترامب: أشكر الكونجرس على تمرير حزمة إنقاذ للشركات بقيمة ٢.٣ تريليون دولار

11:59 م الخميس 26 مارس 2020
ترامب: أشكر الكونجرس على تمرير حزمة إنقاذ للشركات بقيمة ٢.٣ تريليون دولار

الرئيس دونالد ترامب

وكالات:
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره للكونجرس على تمرير أكبر حزمة إنقاذ لإسعاف الشركات الأمريكية، تصل قيمتها إلى 2.3 تريليون دولار وتتضمن توفير الرواتب ودعم الأفراد.
وأضاف، في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، اليوم الخميس، أن الحزمة الاقتصادية تهدف لدعم المواطنين الأمريكيين بما في ذلك دفع الرواتب.
وتابع "‏‎سفينة طبية ستصل إلى ولاية نيويورك يوم السبت".
وارتفعت الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من ٨١ ألف حالة، متخطية الصين ، بؤرة الفيروس.
دونالد ترامب الكونجرس الولايات المتحدة ولاية نيويورك

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